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Общество13 июля 2021 12:46

Медики не смогли вывести Петра Мамонова из искусственной комы

Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Врачи не смогли вывести Петра Мамонова из медикаментозного сна

Врачи не смогли вывести Петра Мамонова из медикаментозного сна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыканта и актера Петра Мамонова не смогли вывести из медикаментозного сна. Как сообщила его супруга Ольга Мамонова, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

- Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ, — приводит слова Ольги РИА Новости.

Ранее появилась информация, что состояние Мамонова резко ухудшилось. В настоящее время он находится в искусственной коме на аппарате ИВЛ, у него поражено более 80% легких. У актера развилась полиорганная недостаточность, возникшая из-за нарушения функций нескольких органов. Более того, свою роль сыграли сопутствующие заболевания. Артист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале июля 2021 года.