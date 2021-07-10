Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние актера и поэта Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, резко ухудшилось. В настоящее время он находится в искусственной коме на аппарате ИВЛ, у него поражено более 80% легких.

Как рассказал источник kp.ru в медицинских кругах, вероятно, Мамонова скоро подключат к аппарату «искусственной почки». По его словам, у актера развилась полиорганная недостаточность, возникшая из-за нарушения функций нескольких органов. Более того, свою роль сыграли сопутствующие заболевания.

В начале июля 2021 сайт kp.ru сообщал, что основатель группы «Звуки Му» и известный актер Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом и остается в реанимации. Правое легкое 70-летнего артиста при госпитализации было поражено на 60%, а левое – на 70%. Мамонова обезболивают морфием.

Напомним, в 25 лет Петр Мамонов пережил клиническую смерть после ранения ножом в драке. 40 дней он провёл в коме.