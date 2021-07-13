В Кремле заявили, что встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной

Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко не является неожиданной.

По его словам, встреча была запланированы несколько недель назад во время телефонных переговоров. Песков подчеркнул, что Москва придает большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии.

- Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значение встречи нисколько, — сказал Песков.

Ранее появлялась информация, что главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Также Путин и Лукашенко обсудят попытки западных стран и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии.