Кремль: ситуация с пандемией в мире говорит в пользу ужесточения ограничений для непривитых

Песков: меры по вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с развитием коронавируса в мире говорит в пользу ужесточения ограничений для невакцинированных. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив, что ужесточение карантинных мер, подобное введённому во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с COVID-19.

Представитель Кремля отметил, что пока каких-либо решений на этот счёт не принималось, однако элементы таких решений начали приниматься на региональном уровне. Песков напомнил, что главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, предоставленных им федеральным центром.

«Но сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений, говорит о том, что подобные решения в том или ином формате, естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии ... к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что общественности известны все сценарии, и «ничего здесь закрытого нет».

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к стране, заявил, что власти страны вводят обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников по всей стране, а также допустил введение обязательной вакцинации для всех французов.