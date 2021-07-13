Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят попытки западных стран раскачать ситуацию в Беларуси.

- Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию, — сказал Песков, говоря о темах переговоров.

По словам пресс-секретарь российского лидера, Лукашенко находится в России с кратким рабочим визитом. Переговоры не являются неожиданными, так как обсуждались несколько недель назад по телефону, отметил Песков.

Ранее начались переговоры Путина и Лукашенко. главы государств обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.