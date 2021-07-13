Песков: статья Путина написана с сожалением о том, что судьба Украины находится в руках Запада

По мнению Пескова, статья Путина написана с сожалением о том, что судьба Украины находится в руках Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Статья президента России Владимира Путина об Украины написана с уважением к украинскому народу, но с сожалением о том, что судьба Незалежной находится в руках Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Вы сами вполне можете убедиться в том, что статья выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. И статья так же выражается сожалением в связи с тем, что сейчас она во многом, судьба Украины отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем хорошо известны, — сказал он в разговоре с журналистами.

В статье видна убежденность Путина в том, что украинцы и россияне являются единым народом, с одним прошлым и происхождением, добавил Песков.

Напомним, в своей статье о российско-украинских отношениях Владимир Путин назвал возникшую между двумя странами стену "большой бедой", а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой "и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы".