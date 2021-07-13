Лукашенко: Белоруссии удается держаться в условиях санкций благодаря связям с Россией

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссии удается держаться в условиях санкций благодаря сохранившимся связям с Россией. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что Минск выдержит все экономические ограничения, а также будет выполнять свои обязательства по кредитам, чего бы это ни стоило.

«В финансовом отношении нам всегда было непросто... Здесь поддержка была очень серьёзная со стороны России. Мы стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило», - сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи российский лидер заявил, что Минск остается для Москвы надежным партнером в сфере экономики, отметив рост товарооборота. По его словам, несмотря на все введенные в отношении республики санкции, Белоруссия продолжает обслуживать все кредиты и сокращает внешний долг.