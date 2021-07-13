В Гидрометцентре предупредили об увеличении опасных природных явлений в России

Роман Вильфанд сообщил об увеличении опасных природных явлений в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об увеличении опасных природных явлений в России.

- В первом полугодии 2021 года на территории России зафиксировано 574 опасных метеорологических явления… Оказалось, что это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 487 опасных явлений, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он объяснил, что опасными синоптики считают те явления, которые угрожают здоровью и жизни людей. В ним могут относится мощные ливни, снегопады, шквалистиый ветер, жара и очень сильные холода.

Ранее Роман Вильфанд заявил о заметном потеплении на планете. По его словам, такая тенденция наблюдается в том числе и в России. Наиболее заметно это становится при осреднении температуры воздуха за десятилетие.Метеоролог также добавил, что если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на "зеленую экономику", тогда повышение температуры на планете не превысит 2 градусов.