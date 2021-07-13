Водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 июля, в одном из тоннелей на севере Италии загорелся автобус, перевозивший детей автобус. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, поскольку на помощь подоспел водитель. Об этом сообщает служба пожарной охраны.

Инцидент произошел в итальянской провинции Лекко на берегу озера Комо.

Как передает газета Corriere della Sera, водитель успел вывести из салона транспортного средства всех 25 детей, после чего весь автобус оказалось охвачено огнем. Уточняется, что автобус перевозил детей в летний лагерь.

Отметается, что не считая короткой паники, никто из участников событий не пострадал. Прибывшие на место происшествия медработники оказали помощь водителям трех автомобилей, ехавших за автобусом. Эти люди получили легкое отравление продуктами горения. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за лопнувшей шины.

Сообщается, что для тушения возгорания в тоннеле были привлечены пять команд пожарных.

Напомним, в середине июня автобус свалился с обрыва в Боливии. Тогда в результате происшествия погиб 31 человек, пострадали около десяти пассажиров.