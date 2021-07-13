Полиция закрыла дело на Моргенштерна о пропаганде наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская полиция закрыла дело против рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах. Об этом во вторник, 13 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Музыкант смог избежать дальнейшего разбирательства после проверки, которую провел отдел по контролю за оборотом наркотиков.

- Из постановления УВД о прекращении производства по делу следует, что указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. Лицо, которое разместило в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки, установить не удалось, - говорится в сообщении. Речь идет о песнях Моргенштерна «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что в рамках проверки был также проведен ряд экспертиз и получены объяснения музыканта. Правозащитник подчеркнул, что решение полицейских является законным, поскольку в ходе проверки на них «никто не давил и не мешал».

Напомним, что 3 июня Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении преступления по статье о пропаганде наркотиков и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности в тот раз было заявлении о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и «Family».