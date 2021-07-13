Роспотребнадзор: в России вакцинированы от коронавируса 28,6 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше 28,6 миллиона россиян были привиты от коронавирусной инфекции. Такую статистику во вторник, 13 июля, привела заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», - сказала замглавы Роспотребнадзора в ходе форума «Здоровье нации - основа процветания России».

Ежлова также указал, что на сегодняшний день темп вакцинации от коронавируса в российских регионах разный. Кроме того, по ее словам, почти 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 в России.

Напомним, 7 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за сутки число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы составило 105 тысяч человек, назвав это «астрономической суммой». Об этом градоначальник сообщил на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники». Как он отметил, новый центр вакцинации является одним из крупнейших в мире, уточнив, этот пункт сможет принять около 15 тысяч человек в день, а недавно открытый пункт вакцинации в Гостином дворе принимает в 2,5 раза меньше граждан.