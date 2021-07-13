Зеленский: русский язык не является собственностью России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России, напомнив о реакции на принятый в 2019 году парламентом Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить», - заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, украинцев не оштрафуют, если они будут свободно говорить на русском языке. При этом, как он считает Украина находится «в сложной ситуации».

«Мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России», - отмтеил он

Глава незалежной также заявил, что на сегодняшний день не стоит поднимать вопрос государственного языка, поскольку на Украине уже сделано все в данном направлении на законодательном уровне. «У нас есть украинский язык — единственный государственный язык, это закреплено в конституции», - заключил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пока не прочитал всю статью российского коллеги Владимира Путина из-за отсутствия времени, однако поддерживает решение опубликовать статью на украинском языке.