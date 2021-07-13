Жара в Москве побила температурный рекорд 1936 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в очередной раз побит температурный рекорд: сегодня воздух в российской столице прогрелся до плюс 32,7 градуса по Цельсию, что выше прежнего рекорда 1936 года. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности. Сегодня в 15:00 на метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, это на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года. Максимальное значение температуры узнаем вечером, - сообщил синоптик в интервью РИА Новости.

Евгений Тишковец добавил, что это первый рекорд жары в июле и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура воздуха превышала отметку в +30 градусов по Цельсию. Жара, по информации специалиста, будет длиться еще четыре-пять дней.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее главный специалист «Метеобюро Москвы» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в российской столице уже достигла категории «опасного явления», поскольку аномальная жара в городе держится больше пяти дней подряд. По данным синоптика, жара в Москве сохранится в ближайшие три дня, а к конце недели ожидается снижении температуры до плюс 30 градусов.