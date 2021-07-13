Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 июля, российский истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Черным морем, который приблизился к российским границам. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение», - сказано в сообщении НЦУО, где отмечается, что нарушения российских границ допущено не было.

Отмечается, что весь полет российских самолетов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, в минувшие воскресенье, 11 июля, российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два военных самолета американских ВВС над акваторией Черного моря, которые также приблизились к российским границам.