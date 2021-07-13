Песков: Конституция России не позволяет выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не будет выполнить решение Европейского суда по правам человека по регистрации брака трех однополых пар, поскольку данное решение противоречит Конституции России. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- По нашей конституции - нельзя!, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в интервью агентству ТАСС.

Накануне ЕСПЧ признал нарушением статьи Европейской конвенции о правах человека отказ трем однополым парам из РФ заключить брачный союз. Суд полагает, что российская сторона якобы обязана исполнять положения Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

В соответствии со статьей 79 российской Конституции, решения межгосударственных органов, принятые в истолковании, противоречащем основному закону государства, не должны исполняться на территории РФ. В прошлом году в Конституцию включили норму о защите института брака как союза мужчины и женщины.

Ранее депутат российской Государственной думы Виталий Милонов назвал «хотелками» Евросоюза требование ЕСПЧ признать однополые браки в России.