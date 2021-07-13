Видео сопровождения американского самолета над Черным морем показало Минобороны РФ. Фото: кадр из видео

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик военно-воздушных сил США над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственных границ страны. Видео сопровождения американского самолета во вторник, 13 июля, показало российское министерство обороны.

Сегодня вечером российские радиолокационные средства Южного военного округа зафиксировало иностранную воздушную цель, которая приближалась к границам России, над Черным морем. Для ее идентификации и сопровождения в воздух подняли истребитель Су-30.

- Экипаж российского воздушного судна идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» американских военно-воздушных сил и взял на сопровождение, - говорится в сообщении министерства.

После разворота иностранного разведчика российский самолет вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было.