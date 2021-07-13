Захарова назвала «дикой» логику Зеленского в вопросе языка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского о языковом вопросе, назвал их проявлением «дикой и антидемократичной логики». Свое мнение по этому поводу дипломат выразил во вторник, 13 июля, в своем Telegram-канале.

Президент Украины заявил накануне, что «в вопросе языка найти справедливость сложно и самым справедливым будет не поднимать этот вопрос».

- Страшно, что этот же принцип режим Киева экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость, значит, не стоит поднимать вопрос. Все решения при этом принимаются осознанно несправедливые, а это осложняет имеющиеся проблемы и порождает новые. Это дикая логика, антидемократичная, - подчеркнула Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский сегодня также заявил, что «русский язык не является собственностью РФ», напомнив о реакции на принятый украинским парламентов закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.