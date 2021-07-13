Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе переговоров договорились, что цена на газ для республики в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне текущего года. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, главы двух государств также договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России.

- Путин и Лукашенко на встрече обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам. Они провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, - рассказал Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня провели переговоры в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух стран с перерывом на совместный обед длилась 5 часов и 20 минут.