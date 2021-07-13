Переговоры Путина и Лукашенко завершились Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге завершились. Беседа глав двух государств с перерывом на совместный обед длилась 5 часов и 20 минут.

На этот раз президенты РФ и Белоруссии решили не делать заявления для прессы по итогам переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru переговоры Путина и Лукашенко начались сегодня днем. Главы двух государств должны были обсудить развитие российско-белорусского сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Кроме того, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский и белорусский лидер обсудили попытки западных стран раскачать ситуацию на территории республики.

В начале переговоров Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удается держаться в условиях санкций благодаря сохранившимся связям с российской стороной.