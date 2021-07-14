В ФАС рассказали, как устанавливаются цены на жизненно важные лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с ценами на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов в России нормализовалась, стоимость наиболее важных лекарств контролирует государство. Заместитель руководителя российской ФАС Тимофей Нижегородцев в интервью сайту kp.ru рассказал, как устанавливаются цены на такие препараты, и какие меры принимает служба для их контроля.

По словам замглавы ведомства, пять лет назад был проведен анализ цен на жизненно важные препараты: стоимость лекарств в РФ сравнили с ценами на них в 43 государствах.

- Выяснилось, что у нас они были одними из самых высоких в мире, что вызывало справедливое возмущение граждан. Последовало поручение создать новый подход к регулированию цен, и мы поменяли всю систему ценообразования. Раньше цена определялась через себестоимость, однако в условиях рыночной экономики рассчитать себестоимость невозможно. Мы пошли другим путем, - сообщил Тимофей Нижегородцев.

Специалисты ФАС выбрали в качестве индикаторов сравнения 11 государств и определили, сколько в этих странах стоят оригинальные препараты, которые продаются этими же компаниями на территории России. После этого служба попросила фармацевтические компании поставлять России препараты по минимальной цене из тех, которые сложились в данных государствах. Данный метод определения цен на жизненно важные лекарства закрепили в законе.

- Для российских лекарств, если они не продаются в этих референтных странах, цена устанавливается по зарубежным аналогам, - добавил заместитель главы ФАС.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне глава DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что по итогам прошлого года цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших выросли в среднем чуть больше, чем на полтора процента. Эксперт оценил вероятность нового скачка цен на важные препараты в России.

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