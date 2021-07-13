Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором Управления по борьбе с наркотиками США Фото: REUTERS

Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза ранее являлся информатором ведомства. Об этом представитель американской службы сообщил во вторник, 13 июля, в интервью агентству ТАСС.

- Иногда один из подозреваемых в убийстве гаитянского лидера был конфиденциальным источником Управления по борьбе с наркотиками Штатов. После убийства Жовенеля Моиза он вышел на связь со своими контактами в DEA. Должностные лица службы настоятельно призвали подозреваемого сдаться властям и вместе с сотрудниками Госдепа передали правительству Гаити все информацию, которая могла бы помочь с его арестом, - заверил он.

Представитель Управления отметил, что его ведомство «в курсе сообщений о том, что убийцы президента Моиза кричали во время нападения о DEA», однако он уверен, что преступники не действовали от лица американской службы.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Гаити был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Сегодня судмедэксперты провели вскрытие тела Жовенеля Моиза: на опубликованных рентгеновских снимках видно, что в грудной клетке президента застряло несколько пуль.