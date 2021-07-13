В Госавтоинспекции перечислили самые частые причины ДТП с детьми

Статистика травматизма и гибели детей в ДТП растёт в России не из-за незнания правил дорожного движения детьми, а из-за нарушений правил водителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушение очерёдности проезда перекрёстков, правил проезда пешеходных переходов и превышения скорости становятся самой частой причиной аварий с участием детей, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Он также рассказал, что статистика травматизма и гибели детей в ДТП растёт в России не из-за незнания правил дорожного движения детьми, а из-за нарушений правил водителями, в том числе родителями, которые детей перевозят.

- Сегодняшний акцент воспитания должен смещаться уже на родителей, поскольку мы видим, что причиной такой печальной статистики являются именно взрослые, - подчеркнул Олег Понарьин.