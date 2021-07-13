Названы регионы России, где погибло наибольшее число детей в ДТП

Рост числа погибших детей в автокатастрофах зафиксирован в 19 регионах России Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост числа погибших детей в автокатастрофах зафиксирован в 19 регионах России: Башкортостане, Карелии, Татарстане, Тыве, Кабардино-Балкарской, Чувашской республиках, в Ставропольском, Краснодарском краях, Амурской, Брянской Вологодской областях, Воронежской, Курской, Самрской, Сверловской, Тверской, Ярославской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

При этом он отметил, что статистика 2021 года приведена по отношению к 2019 году, поскольку из-за пандемии 2020 год был необычным, в том числе из-за режима изоляции и сокращения числа людей на улицах и дорогах городов.

Первоочередная задача - свести к «0» гибель детей в ДТП, подчеркнул Олег Понарьин.

Начальник УГИБДД МВД по республике Татарстан, полковник полиции Ленар Габдурахманов рассказал, что в республике в ДТП погибли уже десять детей, и все они были пассажирами.

- В 70% случаев в ДТП виноваты были сами родители тех детей, которых перевозили, - отметил Габдурахманов и добавил, что в республике принято решение проводить родительские собрания в онлайн-формате, а также создавать специальный контент с разбором причин ДТП. Распространять его будут при содействии регионального Министерства просвещения в наиболее популярных мессенджерах, которые используют родители для общения.

- По итогам рассмотрения принимаются меры реагирования как точечные по конкретному происшествию, так и комплексные. В том числе и по содержанию дорог, и недостаткам, выявленных на момент совершения ДТП, - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Архангельской области, полковник полиции Сергей Пожарский.