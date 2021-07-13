В Минпросвещения России рассказали, как реагируют на статистику о смертности детей в ДТП

В начале июля стартовала социальная кампания «Твой ход! Пешеход» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост детской смертности в ДТП не может никого оставлять равнодушным, после получения таких данных Минпросвещения совместно с Госавтоинспекцией старается разработать новые меры для профилактики трагедий, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Юлия Костыряченко.

- Очень важен собственный пример родителей, потому что взрослые всегда должны демонстрировать правильную ролевую модель поведения для детей и быть для них примером. Что касается дополнительных мероприятий в связи с ростом [детской смертности в ДТП], то буквально в начале июля стартовала социальная кампания «Твой ход! Пешеход», которая содержит комплекс мероприятий в регионах, обратив ещё раз внимание и взрослых, и детей на важностей соблюдения ПДД, чтобы профилактировать подобные случаи, рассказала Юлия Костыряченко.

Она также подчеркнула, что из-за особенностей эмоционального фона детей, ребёнок, даже хорошо ознакомленный с правилами дорожного движения, не всегда может адекватно соотнести ситуацию на дороге с опасностью для своей жизни. Поэтому при работе важны отдельные подходы для дошкольников, учащихся начальных классов и подростков.

Обращаясь к родителям, Юлия Костыряченко отметила, что для организованной перевозки группы детей существуют специальные правила, которые размещены на сайте Госатоинспекции. Единые требования полезны не только для образовательных организаций, но и для учреждений сферы культуры, спорта и социальной защиты.