Россия направит в Египет экспертов для оценки ситуации с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия направит в Египет межведомственную группу экспертов для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, а также оценки профилактических мероприятий в местах размещения туристов и возможностей местных больниц. Об этом во вторник, 13 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что сегодня глава ведомства Анна Попова при участии руководителя Ростуризма Зарины Догузовой провела переговоры с египетской стороной. В ходе беседы было подчеркнуто, что обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов в стране является крайне важным вопросом.

- В связи с отменой ограничений на полеты из РФ на египетские курорты и для обеспечения охраны здоровья российских путешественников достигнута договоренность о направлении российских экспертов в Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, - говорится в сообщении.

Кроме того, в скором времени Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Египта подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с пандемией.