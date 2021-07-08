Возобновление чартерных рейсов на курорты Египта: когда россияне смогут улететь на море

Отдых в районе элитного курорта "Порто Марина", Египет. Фото: REUTERS

В четверг, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Запрет никак не связан с пандемией - он был введён после крушения лайнера с российскими туристами над Синаем. Рассказываем о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта.

Сейчас авиасообщение между Россией и Египтом открыто, однако выполняются только регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Летают «Аэрофлот» и Egypt Air, национальный перевозчик Страны пирамид. Туристам эти рейсы не особо удобны. Все-таки большинству отпускников хочется загорать на красноморских пляжах в недорогих отелях с любимой нашими туристами системой ‘Все включено». Из Каира же до Хургады, Шарм-эль-Шейха и других курортов приходится ехать 6 часов на автобусе. Либо лететь стыковочными рейсами.

В скором времени, похоже, отдыхать в Египте станет так же удобно, как раньше, когда прямые чартеры летали на Красное море едва ли не из каждого областного центра. Впрочем, об открытии полётов на египетские курорты говорят уже года три, не меньше. Российские эксперты много раз летали в Египет, проверяли аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха на соблюдение мер безопасности. По итогам проверок либо советовали что-то улучшить, либо просто была тишина - но и решений по открытию рейсов не было.

Турист делает селфи у комплекса древних пирамид в Гизе, Египет. Фото: REUTERS

В конце апреля 2021 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами. И отпускники, и туроператоры выдохнули: наконец-то!

Сейчас доступных по цене и расстоянию курортов особенно не хватает, многие страны закрыты из-за ковидных ограничений. Но конкретное решение тогда было отдано на откуп Оперативному штабу. Он с тех пор возобновил авиасообщение с несколькими странами, но рейсы в Шарм и Хургаду так и не открыл.

Официальная отмена президентом запрета на полёты к Красному морю говорит о том, что теперь реальный старт чартерных программ не за горами. Кстати, в том же указе туроператорам рекомендовалось воздержаться от продажи путёвок с перелетом в египетские аэропорты, за исключением Каира. Получается, и им дан зелёный свет, продавать туры снова разрешено.

Но: в реальности на онлайн-табло аэропортов пока нет прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Важно дождаться решения Оперштаба о возобновлении авиасообщения с курортами. После этого туроператоры смогут оперативно запустить чартеры - скорее всего, в течение двух недель. Что касается мер, связанных с COVID-19: для въезда в Египет необходим ПЦР-тест. Россияне, сделавшие прививку вакциной «Спутник V», могут анализ не сдавать.