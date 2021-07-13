Путин - о своей статье про Украину: я несколько месяцев думал о ней Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что думал о написании своей статьи об историческом единстве русских и украинцев уже несколько месяцев. Интервью главы государства во вторник, 13 июля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

- Я решил подготовить эту статью не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название «статья» - условное, поскольку это всё-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах, - отметил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с российской стороной, а также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию.

- Судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать политические планы, их просто несистемным и неправовым образом устраняют со сцены. На Украине в настоящее время ведется активная работа по проекту «анти-Россия». Нас это не может не беспокоить, - добавил Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данный материла главы государства написан с уважением к украинскому народу, но с сожалением о том, что судьба Незалежной находится в руках западных стран.