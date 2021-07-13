Путин: Россия готова к дружеским отношениям с Украиной Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что РФ готова к дружеским и стабильным отношениям с Украиной. Об этом глава государства сказал во вторник, 13 июля, в интервью, текст которого опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия взяла на себя обязательства по контракту о транзите газа через Украину и будет их выполнять, несмотря на все сложности.

- Россия подписала контракт на пять лет на прокачку определенного объема газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат является политической площадкой и обсуждать на нём коммерческие проекты, такие как «Северный поток», невозможно. Несмотря на все сложности, мы взяли на себя обязательства в рамках контракта и, безусловно, будет их выполнять, - подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин также отметил, что миллионы жителей Украины хотят восстановления отношений с российской стороной, однако власти не дают им никаких шансов реализовать политические планы.