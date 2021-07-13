Путин: Россия выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что наша страна выполнит взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину.

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять», - сказал глава государства.

Он напомнил, что «Газпром» подписал контракт на прокачку определенного объема российского природного газа потребителям в Европе через территорию Украины на пять лет.

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вопрос запуска газопровода «Северный поток – 2» нужно обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки».

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости оказывать давление на Россию по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе для проведения встречи лидеров «нормандской четверки», а также сообщил, что на этом саммите намерен поговорить о российском газопроводе и собирается привлечь к этому вопросу США, но пока эта тема с Вашингтоном не обсуждалась.