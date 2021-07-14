МВД разработало регламент контроля за работодателями трудовых мигрантов

МВД будет следить, соблюдаются ли обязательные требования пребывания и работы трудовых мигрантов в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство иностранных дел России разработало административный регламент контроля за тем, как отечественные компании и индивидуальные предприниматели, принимающие на работу иностранцев, выполняют требования миграционного законодательства страны.

«Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями правил пребывания, проживания, транзитного передвижения в пределах РФ и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в РФ», - цитирует текст документа ТАСС.

В частности, сотрудники МВД будут проводить как внеплановые документарные, так и выездные проверки с целью установить законность пребывания мигрантов в России и соблюдение установленного порядка осуществления ими трудовой деятельности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране, будут вносить в специальный контрольный список МВД. Кроме того, зарубежных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.