Минтруд РФ: выплаты на детей школьного возраста начнутся с 16 августа 2021 года

В Минтруде РФ сообщили, что выплаты на детей школьного возраста начнутся с 16 августа 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что перечисление единовременных выплат на детей школьного возраста начнется с 16 августа. По словам министра, большинство российских семей получат финансовую поддержку именно в этот день.

Котяков еще раз напомнил, что прием заявок на выплаты начнется с 15 июля.

- Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных, — сообщил Котяков.

Ранее правительство России утвердило правила единовременной выплаты для школьников к началу учебного года. Единовременная выплата будет доступна родителям детей от шести до восемнадцати лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Деньги начнут поступать семьям уже в середине августа. За социальной помощью могут обратиться и люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах.