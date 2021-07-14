В МИД РФ рассказали, почему Москва ведет контакты с "Талибаном"*

МИД РФ рассказал, почему Москва ведет переговоры с "Талибаном"* Фото: REUTERS

Специальный представитель российского лидера по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами* из-за необходимости доносить о своих озабоченностях в сфере безопасности в регионе.

- Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане, — цитирует Кабулова РИА Новости.

Он отметил, что еще несколько лет назад в стране была сеть военных баз Соединенных Штатов, большинство из которых стратегического отношения к Афганистану не имели. И сейчас этих баз нет.

Если бы Москва не начала налаживать контакты с талибами* несколько лет назад, то сейчас вести переговоры было бы затруднительно, отметил Кабулов.

Напомним, накануне в Москве прошли переговоры представителей афганского движения "Талибан"* во главе с экс-членом Верховного суда страны Мавляви Шахабуддином Делаваром. Со стороны движения во время переговоров прозвучали заверения в том, что талибы* гарантируют ненападения их воинских подразделений на сопредельные с Афганистаном государства.

*Запрещенная в России террористическая организация