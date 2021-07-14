Заммэра Москвы: Почти 70% процентов врачей сделали прививку от коронавируса

Заммэра Москвы сообщила, что почти 70% процентов врачей сделали прививку от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 70% столичных врачей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Она отметила, что медики, учителя и работники соцучреждений постоянно взаимодействуют с гражданами, поэтому понимают, насколько важно самому защититься от вируса и защитить от инфекции окружающих. По словам Раковой, по состоянию на 14 июля, вакцинированы от COVID-19 66% работников образовательных учреждений, куда входят почти все столичные школы, детсады и организации дополнительного образования. Также привиты почти 70% столичных медиков.

- 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях, — сообщила Ракова.

Она добавила, что государственные служащие в этих сферах привиты на 83%.

Ранее заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что свыше 28,6 миллиона россиян были привиты от коронавирусной инфекции. Она также указала, что на сегодняшний день темп вакцинации от коронавируса в российских регионах разный. Кроме того, по ее словам, почти 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 в России.