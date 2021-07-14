Зимы России могут стать "европейскими" через 30 лет

Российские зимы могут стать "европейскими" через 30 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что российские зимы могут приблизиться к "европейским" через 30 лет.

- Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам, — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, потепление не исключит морозы. Похолодания будут редкими, но при этом суровыми, отметил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал об увеличении опасных природных явлений в России. Он объяснил, что опасными синоптики считают те явления, которые угрожают здоровью и жизни людей. В ним могут относится мощные ливни, снегопады, шквалистиый ветер, жара и очень сильные холода. Специалист сообщил, что в первом полугодии 2021 года в России зафиксировали на 18% больше подобных явлений, чем в прошлом году.