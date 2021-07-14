В МИД РФ рассказали, какие гарантии безопасности дал "Талибан"*

МИД РФ рассказали, какие гарантии безопасности дали талибы* Фото: REUTERS

Специальный представитель российского лидера по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, какие гарантии безопасности дали талибы*.

По его словам, такие гарантии были даны муллой Барадаром в Дохе.

- Они прибыли в Москву, чтобы от имени высшего руководства движения талибов гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться против интересов третьих стран, никем не будет использоваться, они это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов безопасности в Центральной Азии для России, — приводит слова Кабулова РИА Новости.

Напомним, накануне в Москве прошли переговоры представителей афганского движения "Талибан"* во главе с экс-членом Верховного суда страны Мавляви Шахабуддином Делаваром. Со стороны движения во время переговоров прозвучали заверения в том, что талибы* гарантируют ненападения их воинских подразделений на сопредельные с Афганистаном государства.

*Запрещенная в России террористическая организация