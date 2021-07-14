СБУ возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "российской агрессии" с 2014 года

СБУ возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "военной агрессии" России с 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины с 2014 года возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "военной агрессии" России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

- Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины, — гласит текст сообщения.

Также отмечается, что с 2014 года следователи службы сообщили о подозрении более шести тысяч человек, из них 261 россиянин. Более 1,2 тысячи человек уже признаны виновными.

Ранее президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами рассказал, когда появился проект "анти-Россия". Он отметил активизацию работы по этому проекту на Украине, что не может не может не беспокоить Москву. Он также указал, что антироссийский проект по разделению единого русского народа начался еще в XVII – XVIII веках в Речи Посполитой, потом использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной – Австро-Венгрией.