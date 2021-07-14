В России зафиксировано 786 смертей от коронавируса 14 июля 2021 года

В России зафиксировано 786 смертей от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 786 летальных исходов. Таким образом, с начала пандемии скончались 145 278 человек с коронавирусом.

Согласно данным оперштаба, условная летальность вируса осталась на уровне 2,48 процента. Окончательный уровень летальности можно будет определить только после эпидемии.

Больше всего летальных исходов выявили в Москве — 109. На втором месте по показателю идет Санкт-Петербург, где умерло 102 пациента с коронавирусной инфекцией. На третьем месте идет Нижегородская область — 29 смертей.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября текущего года. С 5 июля в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" на детях от 12 до 17 лет, в котором принимают участие 100 человек.