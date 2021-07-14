Центр Гамалеи: вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года

Центр Гамалеи сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября текущего года.

С 5 июля в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" на детях от 12 до 17 лет, в котором принимают участие 100 человек.

- У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он добавил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября. Сейчас делается все, чтобы выдержать эти сроки, отметил Гинцбург.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" получил 21 подросток. Как уточнила заммэра, до вакцинации все подростки прошли полное медицинское обследование, им также сделали ПЦР-тесты. Ракова также сообщила, что 11 школьников на данный момент находятся под наблюдением врачей в больнице им. Башляевой, а ещё десять — в Морозовской детской больнице.