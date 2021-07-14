Детский омбудсмен: обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса преждевременно

Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса преждевременно Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции преждевременно, так как пока нет итогов клинических исследований.

- Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи, — сказала омбудсмен в разговоре с журналистами.

К вопросу вакцинации подростков нужно подходить максимально серьезно, так как речь идет о здоровье детей, считает Кузнецова. Она уточнила, что даже после регистрации вакцины для детей, прививку будут делать только после разрешения родителей.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции должна начаться до 20 сентября текущего года. С 5 июля в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" на детях от 12 до 17 лет, в котором принимают участие 100 человек.