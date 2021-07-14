В Кремле заявили о необходимости диалога по климату между Россией и США

Дмитрий Песков заявил о необходимости диалога по климату между Россией и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог по климатическим вопросам между Россией и Соединенными Штатами Америки возможен и нужен.

- Климатическая тематика - в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой, — сказал пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистами.

По его словам, ранее президент России Владимир Путин по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, который сейчас находится в Москве с рабочим визитом. Стороны обсудили тему декарбонизации, а также обменялись мнениями "по очерченному кругу вопросов".

На апрельском саммите по климату Владимир Путин призвал все страны совместно решать проблемы глобального климатического кризиса, а также заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в России. Позже эта тема обсуждалась на июньской встрече Путина с Байденом в Женеве.