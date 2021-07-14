Песков: Россия категорически против политизации вопроса вакцин от коронавируса

Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против политизации вопроса вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России выступает категорически против политизации вопроса вакцин от коронавирусной инфекции. И в связи с этим не согласна с соответствующими обвинениями со стороны МИД ФРГ в адрес РФ и Китая.

- Ну, мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. И мы категорически не согласны с такой формулировкой, мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. И считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее с аналогичным заявлением выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал ЕС реагировать на "вакцинную дипломатию" со стороны некоторых стран, упомянув Россию и Китай. При этом представитель ЕС добавил, что пока довольно сложно прогнозировать, сможет ли мир победить covid-19 до 2023 года.