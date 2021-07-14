Молния разрушила граффити с Джорджем Флойдом в Огайо

В Огайо молния ударила в граффити с изображением Джорджа Флойда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Толидо, штат Огайо, молния ударила в стену, где было изображено лицо афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщили местные правоохранительные органы, инцидент произошел 13 июля, в 16:00 по местному времени. Молния попала прямо в портрет мужчины. Удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Теперь на месте стены памяти лежат груды цветных кирпичей.

Также отмечается, что само здание сохранило прочность. Городские власти сообщили, что создадут новую стену памяти. По их словам, они были убиты горем, когда увидели, что произошло с граффити.

Напомним, смерть 47-летнего Джорджа Флойда послужила толчком к активизации движения BLM, выступающего за права афроамериканцев. Антирасистские митинги переросли в массовые беспорядки, которые не только охватили США, но и получили продолжение в некоторых странах Европы.