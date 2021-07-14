Врач-реаниматолог: После ковида люди долго находятся в сексуальной и моральной импотенции

После ковида люди долго находятся в сексуальной и моральной импотенции Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перенесшие коронавирус могут долгое время испытывать физический и моральный упадок, который влияет, в том числе нас сексуальную активность, рассказал врач-реаниматолог Сергей Царенко.

«Люди, перенесшие ковид, очень долго находятся в состоянии физической, сексуальной и моральной импотенции. Им просто тяжело жить. Их преследует усталость и упадок сил. Они ходят по психиатрам, они пытаются восстанавливаться», – сообщил специалист сайту kp.ru.

По словам Царенко, это самые тяжелые последствия коронавируса, называемые астенизацией. Он отмечает, что такие явления свойственны даже тем, кто переболел COVID-19 не в тяжелой форме. Как объяснил медик, легкие в результате болезни поражены рубцами и не всегда могут восстановиться. Более того, рубцовые изменения имеют свойство прогрессировать и расширяться.

Кроме того, Царенко предупредил о развитии после перенесенного коронавируса аутоиммунных заболеваний, чаще всего красной волчанки. Она поражает легкие, почки, мозг и сосуды. Также врач отмечает развитие мультисистемного воспалительного синдрома у детей, характеризующегося опуханием суставов и накоплением жидкости в легких и животе.

Сайт kp.ru разбирался, нужно ли делать прививку, если человек переболел коронавирусом месяц назад.