Реаниматолог COVID-госпиталя: Каждый сотый заболевший умрет, как бы врачи ни старались

Врач-реаниматолог: "Любое повышение температуры свыше 37 с небольшим - это повод задуматься и вызвать врача". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московская больница №52 уже больше года специализируется на пациентах с ковидом. Вытягивает больных с того света в этом госпитале врач-реаниматолог Сергей Царенко. Доктор медицинских наук за это время стал одним из главных в стране экспертов по ковиду. В сеть попала его лекция о том, как работают вакцины против коронавируса и почему привиться более безопасно, чем переболеть или пытаться уберечься от заражения. Вот нарезка самых главных тезисов этого выступления.

РЕАЛЬНЫЕ УРОКИ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

- Если бы вы знали, как мне надоело быть крупным специалистом по ковиду. Я вообще-то крупный специалист в реаниматологии, - напомнил эксперт. - Давайте с ковидом все-таки заканчивать. Если после моей лекции кто-то пойдет и привьется, я буду считать, что этот час провел не зря.

...В ковиде я уже давно, с марта прошлого года, видел больше 6000 пациентов и должен вам сказать, что выбор прививаться или болеть - он больше риторический. Я действительно считаю, что болеть не надо. Почему? Потому что болезнь плохая.

Главные уроки, которые лично я и мои коллеги вынесли из пандемии - болезнь реально заразная. Реально ею тяжело заболеть, это многие из нас испытали на себе. И реально умереть - многие мои товарищи погибли, работая в красной зоне. Но еще больше погибло не врачей, а людей, которые в эту красную зону попали в тяжелом состоянии.

Врач-реаниматолог Сергей Царенко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Для тех, кто мне не поверит и решит, что прививаться не надо, я считаю своим долгом рассказать, что тогда, когда вы заболеете, а вы точно заболеете, вам надо будет обратить внимание на симптомы, которые говорят об угрожающем жизни состоянии. Если они у вас будут, вдруг мой рассказ вам жизнь спасет.

Болезнь выглядит, как любая вирусная инфекция. Боли в мышцах, усталость, ломота. Бывает, нарушается чувство вкуса и обоняния. Но это такой красивый симптом, привлекающий внимание. Однако возникает он не у всех, и не дает никаких оснований для постановки диагноза. Исчезли вкус и обоняние или нет - не имеет значения.

А вот значение имеет, причем существенное - повышение температуры. Чем выше у человека температура, тем больше вероятность поражения легких. Следующий очень важный симптом, который все чаще и чаще встречается, особенно часто бывает у детей, - это диарея. Очень частый симптом - депрессия, панические атаки и самый страшный симптом - одышка и нехватка воздуха.

Одышка и нехватка воздуха связаны с нарастающим поражением легких. То есть, повышение температуры - это ранний симптом, который говорит о том, что легкие могут поражаться. Сохранение температуры - это признак того, что легкие начинают страдать. И появление одышки - это уже серьезный симптом, который требует экстренной госпитализации.

На самом деле, госпитализироваться должны все пациенты с температурой больше 38,5 на протяжении двух суток и более. Любое повышение температуры свыше 37 с небольшим - это повод задуматься и вызвать врача. Возможно, врач рассмотрит показания для компьютерной томографии, поскольку даже сейчас небольшая температура может быть проявлением тяжелой формы ковида.

Ковид стал гораздо опаснее. И вот эта характерная симптоматика, если температура высокая - и он тяжелый, а температура невысокая - значит, и ковид легкий - к сожалению, перестала быть такой линейной. Бывают больные с температурой 37 с небольшим, у которых происходит нарастающее поражение легких. Но в целом, чем выше температура, тем хуже.

Увы, сегодня ковид стал гораздо опаснее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Факторы риска тяжелого течения - это любые сопутствующие заболевания. Гематологические, онкологические, сердечно-сосудистые, даже банальная гипертония… Не говоря о перенесенных инсультах, инфарктах, состоянии после трансплантации, сахарном диабете, ожирении любой степени выраженности, возрасте больше 65 лет. Еще недавно мы считали, что болеют тяжело и умирают чаще старики и ослабленные люди. В общем, это так и есть до сих пор, но ковид изменился, и последняя волна - третья -характеризуется тем, что болеют много худеньких, молодых людей, без тяжелых сопутствующих заболеваний. Вот сейчас у меня в реанимации лежит очень молодая, симпатичная, 37-летняя женщина на грани жизни и смерти, подключенная к ИВЛ, и уже даже эта техника не справляется.

ПУТЬ ДО РЕАНИМАЦИИ УКОРОТИЛСЯ ДО 5 ДНЕЙ

Статистика совершенно проста. Каждый 100-й заболевший может умереть. Среди зараженных у 80% болезнь протекает в легкой форме, у 15% - проявления средней тяжести и 5% пациентов - тяжелых. И вот эти 20% (средних и тяжелых случаев) нуждаются в госпитализации, и, если их не госпитализируют, то они еще больше будут умирать. Но даже после госпитализации, при том, что врачи будут прикладывать все усилия, один из десяти умрет. Его состояние ухудшится до такой степени, что никакие врачебные усилия ему не помогут. Мы научились лечить ковид. Но, научившись лечить ковид, мы далеки от ситуации, что можем вылечить любого больного, который попадет в больницу. Даже в больницу с опытными врачами, какая появляется 52-я больница.

Что происходит с легкими? Они в результате болезни поражаются и перестают выполнять свою функцию. После этого человек, как правило, умирает. Такую динамику в третью волну ковида человек может пройти за 4-5 дней. Родственники потом говорят: он пришел к вам на своих ногах, почему мы его хороним?! Но мы не боги и всех спасти не сможем.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫЗДОРОВЕЛ

Самое печальное заключается в том, что ковид, перенесенный даже не в тяжелой форме, может иметь достаточно серьезные последствия. До недавнего времени мы думали, что все хорошо, человек переболел, отряхнулся и пошел дальше. А на самом деле это не всегда так, потому что после рубцовых изменений в легких они не всегда могут восстановиться обратно. Эти рубцовые изменения могут даже и прогрессировать, нарастать, в том числе, у человека, который уже выписался из больницы.

Ковид может провоцировать аутоиммунные заболевания. Самое известное из них - системная красная волчанка - это когда иммунитет поражает собственные легкие, почки, мозг, сосуды. Мы видим сейчас бум системных заболеваний, раньше такого количество аутоиммунных заболеваний не было.

К сожалению, ковид все-таки не всех детей щадит. Есть дети, переболевшие в нетяжелой форме, у которых впоследствии появляется так называемый мультисистемный воспалительный синдром, когда у них пухнут суставы, накапливается жидкость вокруг легких и в животе. И это повод для интенсивного лечения и еще пока не очень понятны прогнозы, чем все это закончится.

И самое распространенное последствие это астенизация - люди, перенесшие ковид, очень долго находятся в состоянии физической, сексуальной, и моральной импотенции. Им просто тяжело жить. Их преследует усталость и упадок сил. Они ходят по психиатрам, они пытаются восстанавливаться. И они не притворяются. Это реально тяжелые серьезные последствия перенесенного ковида.

Ковид, перенесенный даже не в тяжелой форме, может иметь достаточно серьезные последствия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПОСОБ ОБУЗДАТЬ ПАНДЕМИЮ

Я совершенно серьезно считаю, что единственный способ закончить ситуацию с ковидом - это начать массово вакцинироваться. Для того, чтобы создавалась нормальная иммунная прослойка. До тех пор, пока не будет прослойки 70-80% переболевших или вакцинированных, ковид будет распространяться.

Появление индийского штамма - это наша кара за то, что мы не успели сформировать необходимую иммунную прослойку.

О ТОМ, БОЛЕЮТ ЛИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Болеют ли люди после вакцинации? Еще один повод для расстройства, когда говорят - вот, все равно все болеют после этих прививок. Да, болеют. Вот у меня есть один приятель в крупной нефтяной компании, он мне пишет - вы знаете, у нас после вакцинации заболело 8% людей. Я говорю - интересные цифры. А как раз разработчик обещал ответ у 92%. И обратите внимание, что 8% переболели, даже не заходя в больницу - то есть, легкой формой.

Очень часто болеют, когда не прошло три недели после второго компонента вакцинации, то есть, у человека еще не могло быть достаточного иммунного ответа. Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился. Но в большинстве случаев люди болеют в нетяжелой форме. Психологически не всегда для них это просто, они не ожидали такой подлянки, что они-таки заболеют. Но тяжелых осложнений у этих людей в большинстве случаев нет.

Поэтому, с моей точки зрения, вопрос - надо ли прививаться? - решается совершенно однозначно. Надо.

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