МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве 14 июля 2021 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей российской столице о сильной грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в ближайшие часы. Об этом в среду, 14 июля, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

- По информации синоптиков Росгидромет, сегодня примерно с 15:00 по московскому времени и до конца суток местами по городу ожидается гроза, кратковременный дождь и порывистые ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты посоветовали москвичам снизить скорость передвижения на автомобилях, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров на дорогу, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС посоветовали обходить шаткие конструкции и не прятаться от грозы под деревьями.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в Москве жара побила рекорд 85-летней давности: столбик термометра в российской столице поднялся до отметки +33,6 градусом.