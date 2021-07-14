Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию 24 июля 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия возобновляет авиационное сообщение с Францией и Чехией с 24 июля текущего 2021 года. Об этом в среду, 14 июля, сообщил российский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сообщается, что рейсы будут осуществляться между столицами государств с частотой четыре рейса в неделю.

- С 24 июля этого года возобновляется регулярное авиационное сообщение со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва – Ницца с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса еженедельно. Кроме того, возобновляются полеты в Чехию по маршруту Москва – Прага, самолеты будут выполнять четыре рейса в неделю, - говорится в сообщении.

Кроме того, с 24 июля РФ увеличит количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Как писал сайт kp.ru, российская сторона примет решение о возобновлении полетов на курорты Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх только после визита российских экспертов в страну для оценки ситуации с коронавирусом.