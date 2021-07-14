Россия примет решение о возобновлении полетов на курорты Египта по итогам экспертизы Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия примет решение о возобновлении авиационного сообщения с египетскими курортами Хургаду и Шарм-эш-Шейх после визита российской делегации в Египет и проведения соответствующей экспертизы. Об этом в среду, 14 июля, сообщил российский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

- По итогам экспертизы российской делегации оперативным штабом РФ будет принято решение о возможности возобновления рейсов в город Хургада и город Шарм-эш-Шейх, - сообщили представители оперштаба в ходе беседы с журналистами.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, РФ направит в Египет межведомственную группу экспертов. Они оценят ситуацию с коронавирусной инфекцией на территории страны, а также эффективность профилактических мероприятий в местных отелях и гостиницах и возможности медицинских организаций. В ближайшее время Роспотребнадзор и египетский Минздрав должны подписать меморандум о сотрудничестве в области борьбы с эпидемией.