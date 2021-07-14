Мурашко заявил об отсутствии данных о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты человеческого организма от коронавирусной инфекции, пока что нет. Об этом в среду, 14 июля, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что коронавирус постоянно мутирует, специалисты выявляют все больше новых штаммов заболевания.

- В настоящее время у ученых нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты от болезни. У тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования, по длительности защиты, степени устойчивости иммунитета. В условиях пандемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител, - подчеркнул Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников посоветовал людям не стоит тратить деньги на тесты на антитела к коронавирусу только для того, чтобы проверить переболели они или нет.