Реаниматолог ковид-госпиталя рассказал, насколько часто болеют коронавирусом после вакцинации

Врач рассказал, насколько часто болеют коронавирусом после вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Процент заболеваемости коронавирусом после вакцинации небольшой, как на уровне прогнозов разработчиков вакцины, рассказал врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко.

Чаще всего заболевание происходит до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. Это тот срок, когда у человека еще не успел сформироваться достаточный иммунный ответ, пояснил врач сайту kp.ru.

«Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился. Но в большинстве случаев люди болеют не в тяжелой форме. Психологически не всегда для них это просто: они не ожидали такой подлянки, что все-таки заболеют. Но тяжелых осложнений у этих людей в большинстве случаев нет», – сообщил специалист.

По мнению Царенко, прививаться от коронавируса необходимо в любом случае.

Как писал сайт kp.ru. на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.