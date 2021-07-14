Шойгу назвал армию России самой современной в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская армия является самой современной в мире, поскольку ВС страны имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники - почти 71%. Об этом в среду, 14 июля, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом компании «Роствертол».

- Стратегические ядерные силы, основа системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита, оснащены самой современной техникой на 83 процента. Надо выразить благодарность нашим ученым и конструкторам, которые в безвременье сумели сохранить потенциал, чтобы совершить рывок, о котором сказал в 2018 году президент, - отметил министр.

Сергей Шойгу отметил также, что за минувшие восемь-девять лет России удалось кардинально изменить всю ситуацию в Вооруженных силах, а также отношение жителей страны к армии. По словам министра обороны, в настоящее время ни у кого нет сомнений в том, что российские войска являются наиболее современными.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Сергей Шойгу прибыл в южную столицу РФ, чтобы проверить дислоцированные там войска и проинспектировать работу командного пункта Южного военного округа.